Cover Aprile 2020: Lorenzo Senni

Lorenzo Senni è stato il primo artista italiano a uscire per Warp, con l’emozionante EP “Persona”, uscito nel novembre 2016.

Il seguito, ancora con un titolo in italiano – “Scacco Matto” uscirà il 24 aprile ed è fatto da tracce dove l’artista originario di Cesena “gioca a scacchi con se stesso”, tra limiti auto-imposti e approcci nuovi che portano a un livello superiore la ricerca musicale di uno dei producer più innovativi della scena elettronica internazionale fin dai tempi di “Quantum Jelly”.

L’artwork è stato realizzato dal fotografo americano John Divola.

“Per me il tramonto vibrante e toccante di quel muro vandalizzato immortalato dalla fotografia Zuma #30 di Divola, limita la natura epica di quella vista e ti riporta indietro nella realtà. Ciò si allinea alle mie intenzioni di creare musica carica di emozioni, tenuta a freno da un quadro concettuale, e la necessità di far coesistere quei due elementi nello stesso contesto”, ha spiegato Senni per presentare l’album.

Il disco è stato anticipato da “Discipline of Enthusiasm” che non può che accrescere le aspettative per il primo LP pubblicato da Lorenzo Senni sulla prestigiosa label britannica.