Menu

“Peeping Tom” dei Placebo, il guardone che è in me

Federico Spagnoli

Share This Article
Share Post

“Peeping Tom” parla di voyeurismo, dell’essere un guardone. In questa canzone provo a calare l’ascoltatore nella testa di un voyeur e a fargli percepire le sue stesse sensazioni. Il punto è creare una sorta di empatia con la vita di una persona il cui unico raggio di luce proviene dallo spiarne un’altra in particolare. È un brano pieno di pathos, ed è estremamente triste.
(Brian Molko)

Black Market Music (2000) è il terzo album dei Placebo, preceduto dall’omonimo debutto Placebo (1996) e dal capolavoro Without You I’m Nothing (1998) – frutto anche delle collaborazioni con Michael Stipe (Pixies) e David Bowie –, ed esce sulle ali dei quattro singoli che compongono la spina dorsale della cosiddetta “musica del mercato nero”: Taste in men, Slave to the Wage, Special K e Black-Eyed. Al pubblico italiano ricorderà qualcosa soprattutto Special K, che i Placebo suonarono al Festival di Sanremo nel 2001, performance che Molko concluderà sfasciando la sua chitarra contro un amplificatore e indirizzando volgarità gestuali e verbali al comprensibilmente scosso pubblico italiano.

Una ventina di anni dopo, durante una ricerca nel cosiddetto “sottobosco” del gruppo britannico, m’imbatto in Black Market Music: B-Sides, uscito nel 2015, ovvero le seconde linee dei brani del disco. Dalla raccolta noto subito un remix della famosa Slave to the Wage (Slave to the Wage – I Can’t Believe It’s a Remix), il quale mi riporta all’album originario che decido di riascoltare tutto d’un fiato dall’inizio alla fine.

Aggiungo il mio contributo muovendo la testa alle percussioni di Taste in Men, faccio un disastroso tentativo di emulare la parte rap in Spite and Malice, prendo la mia dose di malinconia via auricolare con Passive Aggressive, e mi ritrovo così al penultimo brano dell’album. A questo punto, rimembrando la varietà stilistica del precedente Without You I’m Nothing – dove si passa dalle distorsioni di Every You Every Me e Pure Morning alle lente melodie di My Sweet Prince e Burger Queen – non so cosa aspettarmi. Il “guardone” inizia con un leggero riff di chitarra coadiuvato da un pianoforte in lontananza. Aggiunti bassi e percussioni, non si può più tornare indietro. Molko inizia:

I’m careful not to fall

I have to climb your wall

‘Cause you’re the one who makes me feel much taller than you are

I’m just a peeping Tom on my own for far too long

Problems with the booze, nothing left to lose

La paura di cadere dalle scalate delle pareti altrui, la sensazione di osservare la realtà dal punto più alto del mondo, e non perché io mi senta superiore, ma per via della familiarità con le vertigini che provo in tua presenza.

Sento questo. Sento questo e inizio a calarmi nei panni del guardone, del Peeping Tom, che da troppo tempo se ne è rimasto per conto suo.

La melodia è un rampicante senza radici da poter estirpare, e sentendola crescermi sopra penso all’erba verde che cresce sulle tombe appena scavate. Penso a quel che rimarrà di ciò che è rimasto di me.

I’m weightless, I’m bare

I’m faithless, I’m scared

Senza peso. Sono nudo.

Senza fede. Ho paura.

Si è esaurita l’energia di Special K o Slave to the Wage. Molko ritorna in sé e lo fa vivisezionandosi. Strizzando l’occhio a Kafka e Milena, il coltello che il brano ti porge assume il manico della consapevolezza e il filo tagliente della disillusione. Devi pensarci tu. Questo è affar tuo.

The face that fills the hole that stole my broken soul

C’è una faccia a riempire il buco da cui hanno rubato la mia anima distrutta. Ed è il volto del mondo, è il volto dai mille volti che mi passano in esame giudicando i punti cardinali della mia persona, le inclinazioni del mio io, il mio essere poligonale, le mie intime perversioni. O forse quella faccia è la mia, ed è la faccia di chi accosta il proprio occhio a spiragli proibiti, di chi si nutre dei dettagli altrui e ne conserva avidamente morfologie e sensazioni. È la faccia di chi si accorge di avere sempre confuso la propria anima con la propria ombra, credendo che a tallonarlo fosse il prodotto di un contrasto di luce e che invece si rivela essere, al termine della canzone, il dividendo di un conto interiore. Ma se il Peeping Tom è dentro di me, io dentro a chi sono?

(Federico Spagnoli)

Articoli Correlati:

Placebo, Train, Aarhus, Danimarca, 13 ottobre 2016

PLACEBO, "Black Market Music" (Hut/Virgin, 2000)

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010