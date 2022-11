WEYES BLOOD, “And in the Darkness, Hearts Aglow” (Sub Pop, 2022)

Living in the wake of overwhelming changes

We’ve all become strangers

Even to ourselves

Ma è l’ambito dei rapporti umani, in ogni caso, quello su cui rincamminarsi, inevitabilmente, cercando di trascendere dalla monotonia dei nostri lavori quotidiani e dal nostro aver smesso di divertirsi, più in particolare alla ricerca di quell’anima affine, quella “fiamma gemella” (“Twin Flame”) che possa portarci a svagarci “alla ruota panoramica” (da “Hearts Aglow”):

Oh, I’ve just been working

For years and I stopped having fun

Oh, but baby, you’re the only one

Who would drive me down to the pier

Takе me up on that ferris wheel

Weyes diventa quindi come la portavoce di una generazione di trentenni (lei, classe 1988, ne ha 34) che stanno cercando il loro posto nel mondo, e sono sempre in bilico tra anelare a trovare “il grande amore” (“Cause I’ve been waiting for my life to begin / For someone to light up my heart again”) oppure a rimanere fedeli a loro stessi come nell’invocazione di essere trasformati in bellissimi fiori che forse non sbocceranno veramente mai (“God Turn Me Into a Flower”). Il riferimento è al mito di Narciso, qui evidentemente aggiornato ai tempi di Instagram, la cui ossessione per un riflesso in una vasca lo porta a morire di fame e a perdere ogni percezione al di fuori della sua infatuazione.

Soprattutto la Merling ci dona un testo davvero superbo, carnale e vivido nella canzone “Grapevine”: lei ricorda un amore, un “emotional cowboy with no hat and no boots” che l’ha fatta bruciare di passione (“California’s my body / And your fire runs over me”) ma che si è portato via il suo amore come fosse un bambino con il pallone (“He has the power to take his love away”). In questo rimembrare il suo anelito notturno sarebbe quello di tornare nella vigna dove forse hanno fatto l’amore tutta la notte, sdraiati nei prati, in un’immagine bucolica e piena di vita e di amore (“But I still think of him at night / Ooh, you know I would go back to the camp”) e invece ora sono solo come “due macchine che passano nella vite” (“Now we’re just two cars passing by on the grapevine”). L’immagine che mi figuro leggendo questa frase di chiusura è di due carri che vendemmiano paralleli, per due strade che non si incontreranno mai, e non c’è pertanto alcun lieto finale.

La Merling, con quella sua scrittura sempre un po’ sopra le righe in quell’essere un po’ apocalittica (forse retaggio dell’essere stata cresciuta da genitori cristiani pentecostali), individua anche molto chiaramente chi potrà migliorare questa situazione di stallo di persone “che non sanno dove stanno andando” (“We don’t know where we’re going” canta in “Hearts Aglow”) e cioè solo le nuove generazioni: in “Children of the Empire” infatti preannuncia l’alba di un nuovo uomo (“The dawning of a brand new man”) in cui potranno essere solo i bambini a cambiare le cose (“Children of the empire wanna change“) alla ricerca della “fiamma eterna”, cioè del motivo davvero per cui viviamo. Non si tratta di sopravvivere, ma di bruciare di vita.

E il messaggio conclusivo è perfettamente a fuoco: è stato un “lungo e strano anno” (oramai sono quasi tre, a dire il vero), ci troviamo immersi in un mondo diverso e noi stessi siamo diversi, dicono che il peggio è passato ed è ora di uscire, di divertirsi, di guardare al futuro (da “The Worst is Done”) ma, in realtà, conclude Weyes in un modo certamente ironico visto che la musica di accompagnamento è briosa, siamo a pezzi, ci sentiamo più vecchi e il peggio deve ancora venire.

It’s been a long, strange year […] They say the worst is done And it’s time to go out […]

We’re all so cracked after that/ Got kinda old […]

But I think the worst has yet to come

Ma Weyes Blood non si cruccia di tutto ciò, lo osserva, lo scruta, lo analizza, ma poi va per la sua strada che è inevitabilmente spirituale perché il suo approccio appare quasi ascetico. L’obiettivo, come dice lei, è “la comprensione dei cicli naturali della vita e della morte”, e l’ascolto dell’album lascia nei nostri animi una consapevolezza che forse è scontata ma di cui ci dimentichiamo spesso: che nelle tenebre, nei momenti bui, i cuori si illuminano e brillano ancora di più.

80/100

(Paolo Bardelli)