Una lettera dattilografata anticipa il nuovo di Weyes Blood

Weyes Blood ha annunciato il seguito del suo bellissimo album “Titanic Rising” (2019), che fu anche il 9° miglior album dell’anno per noi di Kalporz, e lo ha fatto nella maniera del secolo scorso: con una lettera scritta a macchina. Dai toni non propriamente ottimisti: “La nostra cultura si basa sempre meno sulle persone. Questo genera un nuovo, inedito livello di isolamento. La promessa di poter comprare la nostra via d’uscita da questo vuoto offre poco conforto di fronte alla paura con cui tutti conviviamo: la paura di diventare obsoleti. C’è qualcosa che non va, e anche se la sensazione appare diversa per ogni individuo, è universale”.

L’album si intitola “And In The Darkness, Hearts Aglow” e uscirà il 18 novembre via Sub Pop.

Ma Natalie non ha solo condiviso parole, ha anche anticipato un brano, “It’s Not Just Me, It’s Everybody”, delicato e toccante come le atmosfere di “Titanic Rising” di cui si pone come continuazione stilistica.

Insomma, è la solita fuoriclasse.

Tracklist

1. It’s Not Just Me, It’s Everybody

2. Children of the Empire

3. Grapevine

4. God Turn Me Into a Flower

5. Hearts Aglow

6. And in the Darkness

7. Twin Flame

8. In Holy Flux

9. The Worst Is Done

10. A Given Thing