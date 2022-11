La Top 7 della settimana (#47, 2022)

7. Wish (30th Anniversary): I Cure pubblicano il doppio Lp

Il 2022 è per i Cure l’anno di “Wish”. Il loro nono album è uscito infatti nell’aprile del 1992. Per celebrare la ricorrenza nel migliore dei modi la band ha pubblicato recentemente una imponente ristampa, ora anche in doppio Lp, contenente un nuovo mastering ad Abbey Road e 24 brani inediti. Nei giorni scorsi su Twitter Robert Smith ha annunciato un listening party, all’interno di un backstage virtuale, a cui è possibile partecipare seguendo l’hashtag #WishListeningParty

6. L’annuncio del nuovo disco dei Tennis

La coppia formata da Alaina Moore e Patrick Riley è pronta a tornare con un nuovo disco, il sesto della loro carriera, a distanza di due anni da “Swimmer”. L’album si intitola “Pollen” e uscirà il 10 febbraio. “One Night with the Valet” è il primo singolo; una fugace e cristallina apparizione pop.

5. Ancora molodie bucoliche per Neil Young

Il 77enne Neil Young ha chiamando a raccolta i Crazy Horse e Rick Rubin per un disco ispirato alla terra che guarda ai suoi doni e al suo futuro incerto. “World Record” è uscito il 18 novembre.

4. Tanti concerti in arrivo in Italia!

Gli annunci di concerti in Italia diventano sempre più frequenti. Sono tanti i nomi che vanno ad arricchire il calendario tra inverno e primavera. I Kula Shaker saranno a Parma il prossimo 15 dicembre al Teatro Regio. Fantastic Negrito ha annunciato invece ben cinque date a febbraio, introdotte dal lungometraggio “White Jesus Black Problems”. A marzo a Milano e Udine arriverà Damien Rice. Nello stesso mese toccherà ai Turin Brakes presentare il loro ultimo disco.

3. Richard Dawson: The Ruby Cord

2. Weyes Blood: And In The Darkness

1. David Bowie: Divine Symmetry, il Box Set

Un cofanetto in 4 Cd che contiene 48 demo inediti e mix alternativi, a cui si aggiungono due libri con foto, memorabilia e la riproduzione dei quaderni scritti a mano di Bowie. “Divine Symmetry” è il titolo del box set che documenta l’anno che ha preceduto la pubblicazione di “Hunky Dory”.

(Eulalia Cambria)