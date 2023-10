La Top 7 della settimana (#41, 2023)

C’è chi fa fatica a lasciarsi alle spalle l’estate, chi la sente scomoda sul collo, come quando metti la maglia al contrario. C’è chi, da qualche parte, sta provando solo a salvarsi. Ed io, qui, a mettere di nuovo in fila i dischi che ascolto da sola.

7. PRIMOVERE ALL’OPENING ACT DEGLI EDLESS

Il collettivo torinese attinge a radici che vanno dal post-rock alla new-wave all’alternative pop, per questo lo trovo creativo.

Se siete in zona Milano, stasera li trovate al Biko.

6. IL DREAM POP DEI NOVANTA

Collaborazioni, tante collaborazioni. Due anni per lavorarci su: nasce “Punk For Introverts”.

5. FELICITAZIONI! CCCP – FEDELI ALLA LINEA 1984 – 2024 FUORI OGGI PER UNIVERSAL MUSIC

Una band che cura lei stessa la mostra ai chioschi di San Pietro di Reggio Emilia. Una band che si racconta in occasione dei 40 anni dall’uscita del primo EP, con installazioni e supporti audiovisivi nelle venticinque sale dei chiostri benedettini, fino all’11 febbraio 2024.

Doppio LP e CD con tracklist dedicato alla mostra.

4. SUM 41: UN SALUTO CHE DIVENTA NUOVA MUSICA

La band canadese annuncia lo scioglimento, un tour e un ultimo disco: “Heaven :x: Hell”. No, non abbiamo un quando.

3. TORRES ANNUNCIA “WHAT AN ENORMOUS ROOM”

In uscita il 24 gennaio tramite Merge Records.

2. EDITING A DREAM: L’ESORDIO DEGLI EDLESS

Un concept album che ruota attorno al tema delle pressioni sociali, input digitali, voci che si servono di cori e crescendo per intensificare quel che preme da dentro; siamo tutti un po’ in ritardo, oggi.

1. IL NUOVO DISCO DEI MENZINGERS

A tre anni da “From Exile” esce “Some of It Was True” (Epitaph Records), atteso da molti come quest’autunno.