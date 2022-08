Gli Arctic Monkeys sono ancora tra noi: “The Car” è il nuovo album

L’ultima volta che avevamo “avvistato” discograficamente gli Arctic Monkeys era con “Tranquility Base Hotel + Casino”, nel 2018. Già la musica era cambiata, e i nostri facevano la figura dei boomer senza esserlo. Non si può essere sempre adolescenti (fluorescenti?).

E così finisce che 4 anni valgono musicalmente come un decennio, i gusti si sono modificati, chi era hype non lo è più e quindi che fine faranno gli Arctic Monkeys?

Noi, che siamo praticamente la prima webzine italiana ad averne parlato, siamo curiosissimi: l’atteso settimo album in studio, “The Car”, si compone di 10 tracce e uscirà venerdì 21 ottobre 2022 via Domino. “The Car” è stato prodotto da James Ford e registrato presso Butley Priory nel Suffolk, La Frette a Parigi e RAK Studios a Londra. Il disco conterrà il nuovo brano “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, che gli AM hanno presentato ieri sera (23 agosto) durante il loro concerto al festival Zurich Openair in Svizzera.

Se dobbiamo basarci solo sull’artwork della copertina (scattata dal batterista Matt Helders), siamo molto ottimisti: cosa ci sarà dentro quell’auto?