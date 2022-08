La salsa riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale della Colombia

Gruppo di danza all’apertura dei Giochi Panamericani// Josh Avila

Il riconoscimento è stato ottenuto nell’ambito dei 486 anni di Cali. I nostri corrispondenti di Shock.co raccontano come è stata ottenuta questa nomina.

Non c’è una sola casa nel territorio colombiano in cui non si senta una canzone di salsa creata ed eseguita da musicisti di Cali (ufficialmente denominata Santiago de Cali, è una città della Colombia, terza per numero di abitanti n.d.r.). Il genere è diventato un aspetto rappresentativo di quella città denominata “Sucursal del Cielo” ed è ora stato nominato Patrimonio Culturale Immateriale del Paese.



Il Segretario della Cultura di Cali ha rilasciato una dichiarazione per informare di questa nomina: “La Salsa Caleña, l’identità che caratterizza la Sucursal del Cielo e i suoi oltre 3 milioni di abitanti, l’eredità con cui siamo cresciuti, il sigillo che ci identifica di fronte alla Colombia e al mondo che il nostro swing è unico, quella tradizione di cui siamo orgogliosi è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale della Nazione”.



Sebbene sia un riconoscimento per tutta la città, è soprattutto un applauso generale per i musicisti, i ballerini, i produttori, i promotori e gli artisti che hanno sostenuto la salsa colombiana.

Come è avvenuto il riconoscimento?

Dopo che il 9 luglio 2020 il Consiglio Nazionale del Patrimonio del Ministero della Cultura ha accettato la candidatura del “Complejo Musical Dancístico de la Salsa Caleña” a entrare nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale della Nazione, il team di ricercatori della Segreteria della Cultura di Cali ha iniziato il processo di redazione del documento da presentare nel luglio 2022, come requisito principale per ottenere questa distinzione.

Si trattava del Piano Speciale di Salvaguardia (PES), che in parole povere è uno strumento di politica pubblica che ha, in linea di massima, una durata di cinque anni con 7 linee strategiche di salvaguardia a favore di tutto il settore della salsa nel sociale, nella ricerca, nei processi organizzativi e nella componente territoriale per sapere in quali settori ci sono processi intorno alla salsa, e da lì appoggiare queste iniziative, e altre azioni che permettano a questa manifestazione culturale di essere sostenuta nel tempo e possa continuare a passare di generazione in generazione.

Per la costruzione di questo documento, la Segreteria Distrettuale della Cultura ha guidato diversi gruppi di lavoro per ricevere proposte di azioni di salvaguardia con collettivi di donne della salsa, associazioni di amanti della musica di secondo livello, scrittori di salsa, emittenti radiofoniche, giornalisti e rappresentanti di istituzioni accademiche e ricercatori indipendenti della salsa di Cali.

Inoltre, nell’anno 2021, è stato molto prezioso per il mutuo beneficio del World Salsa Festival, dato che ha concentrato i suoi sforzi nel mostrare la salsa come un intero complesso musicale e di danza e ha anche fornito la possibilità di tenere incontri accademici intorno a questa manifestazione.

Nella fase finale di questa applicazione, a maggio, la Segreteria della Cultura ha presentato il documento di base del Piano Speciale di Salvaguardia al gruppo del Patrimonio Culturale Immateriale del Ministero della Cultura, dove sono stati presi in considerazione tutti i suggerimenti degli esperti, per consegnare infine, a luglio, il documento ufficiale contenente più di 50 pagine.

