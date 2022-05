L’agenda dei Live della settimana (#22, 2022)

Molti di noi saranno al Primavera Sound però nel frattempo inaugurano il Covo Summer e l’Express Festival del Locomotiv a Bologna, in attesa del tour dei Dinosaur Jr.!

I Social Distortion si formano nel 1978 a Fullerton, Los Angeles: la metropoli al tempo veniva sconquassata dalla nascita del punk californiano, con una miriade di band che stava affiorando in superficie, ciascuna desiderosa di utilizzare il linguaggio hardcore per raccontare una vita di ribellione e anticonformismo. Allevati tra la middle class del sobborgo di Orange County, i Social Distortion sono l’emblema di quella generazione di adolescenti in rivolta. Portavoce instancabile e risoluto di questa nuova anti-estetica è Mike Ness, leader carismatico di una band che tra le vicissitudini di una carriera quarantennale ha vissuto continui e drammatici cambi di lineup. Chissà che nel 2022 Mike Ness e compagni presenteranno il nuovo disco? I Social Distortion infatti, avrebbero “chiuso” un nuovo album di inediti in studio, il primo da “Hard Times and Nursery Rhymes” del 2011. Biglietti 35 Euro più Prevendita (Ticketmaster, Dice, Ticketone, Vivaticket)

Mercoledì 1 Giugno – PENELOPE ISLES, Covo Summer Club, Bologna

Quando cerchi di superare momenti difficili, hai bisogno di un po’ di luce per trovare la tua strada. Quella luce risplende brillantemente nel secondo album dei Penelope Isles, un disco forgiato tra sconvolgimenti emotivi e cambiamenti nella band. Traslando le incertezze della vita da ventenni su canzoni alt-rock e psichedeliche piene di vita, colore e sentimento, “Which Way to Happy” emerge come una luminosa vittoria per Jack e Lily Wolter. Prodotto da Jack e mixato da Dave Fridmann, il risultato è un notevole balzo in avanti per la band di Brighton, dopo l’acclamato esordio del 2019, “Until the Tide Creeps In”. Il nuovo lavoro, incastonato tra fertili metafore e melodie svolazzanti, intime confessioni e coinvolgente space pop, trasforma i cliché del “secondo difficile album” in un lavoro fatto di gloriosi contrasti. L’amato hit-single “Iced Gems” è un lamento doloroso, suonato da tastiere svolazzanti con suoni elettronici sperimentali, mentre “Sailing Still” di Lily segna le tappe di una relazione con un paesaggio sonoro addolorato. Biglietti alla porta: 12€

Giovedì 2 Giugno – MATT ELLIOTT, Fermento In Villa, Bologna

Ex rappresentante dell’elettronica inglese con i Third Eye Foundation, Elliott é oggi maestro del folk mitteleuropeo contemporaneo. Da solista si è indirizzato verso atmosfere che, partendo da uno sghembo cantautorato post-rock, si sono fatte più rarefatte, oscure e intimiste. Nei suoi nuovi lavori all’amore verso la chitarra classica e le sonorità flamenco si accosta un sentimento di disillusione e giocosità. Ingresso gratuito live ore 20, Via de’ Carracci 73/A, Bologna.

Venerdì 3 Giugno – BASEBALL GREGG, Covo Summer Club, Bologna

I Baseball Gregg sono un duo pop di Stockton (California), di passaggio per l’Italia. I fondatori Luca Lovisetto e Samuel Regan si sono conosciuti a Bologna, il primo originario della città e il secondo studente di matematica all’estero. L’ultimo LP a oggi è “Calendar”, pubblicato il 28 febbraio 2020 tramite Z Tapes (Slovacchia) su vinile e nastro, mentre La Barberia ha pubblicato un’edizione limitata di 120 pagine chiamata “Calendar companion book”. Durante i mesi di lockdown esce “Indoors”, un EP di 6 tracce in collaborazione con la leggenda del bedroom pop di Chicago Boy Romeo. Il 16 giugno prossimo i Baseball Gregg pubblicheranno il primo EP dal loro nuovo album “Pastimes”: dal ritorno di Sam in Italia a fine 2021, la band ha creato venti brani che saranno distribuiti in tre mesi in altrettante uscite discografiche per poi sfociare in un full length la cui pubblicazione è prevista per settembre. in apertura: Fleurmicol, visioni che spaziano dal classico indie rock al lo-fi pop, seguendo l’attitudine Americana in sonorità ma portando con sé il cantato alternative rock italiano degli anni 90. Biglietti alla porta: 7€

Sabato 4 Giugno – CHARLI XCX, Fabrique, Milano

A un anno dall’uscita del suo ultimo lavoro “How I’m Feeling Now”, l’icona pop e cantautrice britannica Charlotte Emma Aitchison, aka CHARLI XCX, vincitrice di due Billboard Music Awards, due Sesac ‘Songwriter of the Year’ Awards, due BRIT Awards, pubblica il suo quinto album in studio, “Crash”, il 18 marzo 2022. “Dodici solidi brani per un progetto coerente e convincente” secondo il nostro Samuele Conficoni. “New Shapes”, prodotta da Chris Anthony e Linus Wiklund, vede la collaborazione di Caroline Polachek e Christine And The Queens. Biglietti a 30 Euro più prevendita (Ticketmaster, Ticketone)

Sabato 4 Giugno – MODEL HOME, Raindogs, Savona

Tour italiano per il duo elettro-hip hop di Washington DC, “who can sound like post-modern take on old school hip-hop, glitchy noise or even contemporary indie”. Sono freschi di pubblicazione di “Saturn In The Basement”, su etichetta Disciples. Ingresso a 8 Euro con tessera Arci. I Model Home sono attesi anche a Radio Blackout (Torino) domenica 5 Giugno e martedì 7 Giugno al Beaches Brew di Marina di Ravenna.

Domenica 5 Giugno – BIKINI KILL, Arena Puccini, Bologna

La band punk femminista e capofila della scena Riot Grrrl formata da Kathleen Hanna alla voce, Tobi Vail alla batteria, Billy Karren (a.k.a. Billy Boredom) alla chitarra (oggi sostituito da Erica Dawn Lyle) e Kathi Wilcox al basso, nasce a Olympia, Washington, nel 1990. La loro attività di istigatrici del movimento Riot Girrrl passa anche attraverso la pubblicazione di una zine auto-prodotta chiamata “Bikini Kill”, da cui il nome della band. Iniziarono a girare in tour nel 1991, dopo la pubblicazione del demo “Revolution Girl Style Now!”, arrivando a esibirsi in Europa, Australia e Giappone. Il debut album “Pussy Whipped” venne pubblicato nel settembre del 1993 come “Yeah Yeah Yeah”, lo split con le britanniche Huggy Bear, con cui intrapresero un tour da cui è stato tratto il documentario “Il Change My Life: Bikini Kill in the UK”. La band si è sempre impegnata a incoraggiare donne e ragazze non solo a lottare per la propria affermazione e per i propri diritti, ma anche a farlo fondando una band per esprimersi attraverso la musica, folgorate da un’esibizione delle Babes in Toyland che incitavano a partecipare attivamente alla lotta femminista attraverso il punk. Nel 1996 pubblicarono l’ultimo album, “Reject All American”, e un anno dopo si sciolsero per intraprendere nuovi percorsi: Karren, Vail e Wilcox continuarono a suonare insieme con i Frumpies, mentre Kathleen Hanna intraprese la carriera solista con un progetto chiamato Julie Ruin, da cui poi prenderanno vita nel 1998 i Le Tigre. Opening Big Joanie: dopo un tour assieme agli Idles, la band punk femminista arriva sul palco dell’Arena Puccini per Express Festival. Biglietti 25 Euro. Lunedì 6 Giugno saranno al Circolo Magnolia di Milano, biglietto a 22 Euro più prevendita.