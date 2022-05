Torna il nostro ragazzo preferito: Marlon Williams

Qui su Kalporz ci siamo presi una bella sbandata per Marlon Williams ai tempi di “Make Way For Love” (Dead Oceans, 2018). Oggi torna sulle scene con “My Boy”, ed è subito magia, un brano capace di allineare ritmi polinesiani e chitarre bluegrass, nel segno del puro relax e dell’amore per la vita. Per l’occasione il cantautore neozelandese ha allestito una all-star band composta dal produttore Tom Healey alla chitarra, Paul Taylor (Feist) alla batteria, Cass Basil (Ladyhawke e Tiny Ruins) al basso e infine Mark Perkins ai cori e Elroy Finn alle percussioni.

Il videoclip è stato diretto da Martin Sagadin e Williams stesso, con la divertente coreografia ad opera di Robyn Jordaan. In questi anni Marlon ha cantato dal vivo con Florence Welch, registrato duetti con Courtney Barnett, Paul Kelly e Yo-Yo Ma, un album con Kacy and Clayton e composto la colonna sonora del film del 2021 “Juniper”. Oltre alla carriera musicale Marlon sta portando avanti quella di attore, grazie ad importanti ruoli in film e serie di successo come “A Star is Born”, “The True History of the Kelly Gang”, “Lone Wolf”, “The Beautiful Lie” e “Sweet Tooth”.

Marlon Williams aprirà le date del tour di Lorde, anche in Italia!

Da non perdere. Tutte le info su Comcerto:

– Giovedì 16 Giugno, Roma, Cavea Auditorium Parco Della Musica

– Venerdì 17 Giugno, Verona, Castello di Villafranca

Foto di Derek Henderson