Dinosaur JR, ormai ci siamo

“Sweep It Into Space” è un gioiellino di album con cui i Dinosaur Jr. hanno dimostrato di essere in stato di grazia: non hanno più da dimostrare nulla a nessuno, hanno cambiato il loro pubblico ringiovanendolo, sono riveriti, sono un’istituzione ecc. ecc.

Per tutte queste ragioni il loro tour italiano che sta per arrivare è un’occasione più unica che rara di vedersi una band davvero “in palla”.

Ecco le date:

5 giugno 2022

Live Music Club – Trezzo sull’Adda (MI)

Biglietti in vendita Ticketone

Prezzo: € 30

7 giugno 2022

Pesaro – Parco Mirafiore

Info: www.amatmarche.net

8 giugno 2022

Bologna – Nova Festival

Info: www.novabologna.it

9 giugno 2022

Off Tune Festival – Prato

Biglietti in vendita su Dice

Prezzo: € 22