Esce oggi il secondo album di Mykki Blanco

Esce oggi il nuovo lavoro di Mykki Blanco, il mini-album Broken Hearts and Beauty Sleep. Nel più recente singolo, rilasciato proprio pochi giorni fa e intitolato “It’s Not My Choice”, il rapper americano collabora con Blood Orange per dar vita a un brano raffinato caratterizzato da un sound jazzy sul quale si innestano synth affascinanti e un apparato ritmico e un basso altrettanto potenti.

Del mini-album erano già stati diffusi altri tre brani prima di questo, tra cui “Free Ride”, “Love Me”, quest’ultimo con il featuring della rapper e poetessa Jamila Woods e di Jay Cue, e “Summer Fling”. Si tratta del suo primo progetto-album in cinque anni, seguito di Mykki, pubblicato nel 2016. Nonostante ciò, il rapper è stato sempre particolarmente attivo. Di recente è comparso nell’ultimo lavoro di Paul McCartney, “rivisitazione” dell’ultimo album in studio del cantautore inglese, McCartney III: Imagined.