the xx, due nuove date a luglio

L’avevano preannunciato nel corso della loro esibizione live a Che Tempo Che Fa su Raitre. Oggi la conferma: the xx, dopo il sold out per la data unica italiana di Milano di lunedì 20 febbraio, torneranno in Italia per due date a luglio, al Firenze Summer Festival e al Postepay Sound Rock In Roma, di cui, anche quest’anno, saremo media partner.

I dettagli sulle due date:

08.07.2017 | FIRENZE | Firenze Summer Festival | Visarno Arena | Parco Delle Cascine Firenze

Prezzo biglietti:

Parterre posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna non numerata: € 40,00 + diritti di prevendita

Apertura porte: ore 19.00

Inizio show: ore 21.00

10.07.2017 | ROMA | Postepay Rock in Roma | Ippodromo delle Capannelle

Prezzo biglietti:

Parterre posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita

Apertura porte: ore 19.00

Inizio show: ore 21.00

INFO PREVENDITE:

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva su www.postepaysound.it (ROMA) e www.iovado.club (FIRENZE) dalle ore 11.00 di mercoledi 22 Febbraio, dalle ore 11.00 di venerdi 24 Febbraio su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di sabato 25 Febbraio in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.