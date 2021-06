Lingua Ignota, un nuovo singolo e l’album in arrivo

Lingua Ignota, nome d’arte della musicista americana Kristin Hayter, è tornata a pubblicare nuova musica oggi, dando seguito al bellissimo “CALIGULA” del 2019. Il singolo, intitolato “PENNSYLVANIA FURNACE” viene presentato con un video (scritto, diretto e interpretato dalla stessa Hayter) e anticipa il prossimo disco di Lingua Ignota, in uscita il 6 Agosto per Sargent House e intitolato “Sinner Get Ready”.

Del nuovo album, realizzato in collaborazione con il produttore Seth Manchester e dei musicisti Ryan Seaton e J. Mamana conosciamo già la tracklist:

1. THE ORDER OF SPIRITUAL VIRGINS

2. I WHO BEND THE TALL GRASSES

3. MANY HANDS

4. PENNSYLVANIA FURNACE

5. REPENT NOW CONFESS NOW

6. THE SACRED LINAMENT OF JUDGMENT

7. PERPETUAL FLAME OF CENTRALIA

8. MAN IS LIKE A SPRING FLOWER

9. THE SOLITARY BRETHREN OF EPHRATA