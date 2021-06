Grandi novità su Damon Albarn

È notizia di oggi che Damon Albarn ha in programma di pubblicare un nuovo album con la Transgressive Records. L’etichetta discografica lo descrive come uno dei lavori più affascinanti della sua carriera. Si tratterà del seguito di Everyday Robots, pubblicato nel 2014. Sarà, quindi, il suo secondo album solista vero e proprio, atteso ormai da sette anni.

Albarn ha recentemente preso parte allo show in live streaming Glastonbury’s Live at Worthy Farm di qualche settimana fa, eseguendo il suo ultimo lavoro “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows”, presentato in streaming lo scorso anno, e brani del repertorio dei Gorillaz e dei Blur, tra cui “Out of Time” e “This Is a Low”. Albarn ha anche annunciato la sua partecipazione all’Edinburgh International Festival.