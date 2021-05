Presto in uscita “Reason to Live”, il nuovo album di Lou Barlow dei Dinosaur Jr.

Il bassista dei Dinosaur Jr. Lou Barlow pubblicherà il 28 maggio per Joyful Noise Recordings Reason to Live, il suo quarto album “interamente” solista, all’interno di una discografia piuttosto ampia che, oltre agli album pubblicati con la sua storica band, i Dinosaur, e quelli con i Sebadoh, di cui è voce e chitarra, e con i Folk Implosion, comprende uscite a nome Sentridoh, avventura nata come side project dei Sebadoh, e collaborazioni con numerosi altri artisti.

Dal nuovo album, che esce a un mese di distanza dall’ultima ottima prova discografica firmata Dinosaur Jr., sono state estratte già tre anticipazioni, “Over You”, “Love Intervene”, qualche giorno fa, e, appena ieri, “In My Arms”, brano che apre il disco. È, come al solito, un Lou Barlow lo-fi, difensore di un rock garage e diretto che non sembra mai invecchiare. I tre brani sono evidentemente percorsi da vibes ’90s che recuperano in parte le sonorità dei Pavement e dei Sebadoh e costruiscono melodie sbilenche, volutamente imprecise e fragilmente imprevedibili. L’ultimo album solista di Barlow, Brace the Wave, risaliva a sei anni fa.