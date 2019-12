Lucifour M e doansai alla quinta edizione del festival del Diagonal Loft Club

Siamo molto contenti di essere media partner della quinta edizione di #COMEDIVENTI, il festival del Diagonal Loft Club, storico club di Forlì che si avvicina ai venticinque anni di attività live e che a dicembre organizza da quattro anni un festival che guarda avanti tra proposte local d’esportazioni e novità.

Quest’anno il festival si terrà da venerdì 13 dicembre a domenica 15 dicembre e ospiterà, per la prima volta dal vivo in Italia i Lucifour M, nuovo trio formato da Michele Ducci (M+A, Santii, Orange Combutta), Mattia Dallara (Amycanbe, Capucino, Orange Combutta), Marco Frattini (M+A, MACK, C’mon Tigre) che ha esordito in autunno con l’EP UNO pubblicato dalla label berlinese Sonar Kollektive e dall’etichetta britannica !K7 records !K7 Records. Un’intro e cinque tracce molto melodiche ed elaborate fatte di armonie e drumming ubriacanti dove il pop psichedelico di Ariel Pink si scontra con l’R&B di Anderson. Paak. Registrato al Deposito Zero Studios, mixato e prodotto da Lucifour M tra Italia e Berlino e masterizzato da Dave Cooley, sound engineer di Blood Orange, J Dilla, Tame Impala, Connan Mockasin e altri, a Los Angeles, l’EP è il primo volume di una serie.

Sempre di scena domenica 15 dicembre, Doansai. Nato nel 1994 a Cesena e dal 2015 cavalca il caleidoscopico universo chill-wave immergendolo nell’immaginario lirico e visuale della Riviera. Dal debutto “Adriatic Cost” (costo adriatico) al nuovo EP del 2019, “Grande”, Doansai rimescola nella sua ricerca elettronica molto pop, ironica e accattivante, gli anni Ottanta delle soundtrack dei telefilm, suggestioni italo e momenti anni 90, tra suoni della natura, cori e campioni ambientali.

Tra i djset di #COMEDIVENTI, spicca quello di Hazina (venerdì 13 dicembre), la quale, dopo essersi fatta conoscere come Petit Singe in alcuni dei club e festival underground più apprezzati d’Europa, la producer elettronica di Forlì oggi è attiva con un nuovo moniker, Tadleeh, con cui ha debuttato per la nuova label berlinese Yegorka, fondata dal produttore danese Why Be e da Dan DeNorch di Janus.

Chiudono il programma musicale il djset di Bangutot (sabato 14 dicembre) collaboratore di Officina49, storico locale cesenate di fine Anni Zero, e co-fondatore e resident dj di Club Adriatico, punto di riferimento italiano della scena clubbing europea tra Almagià di Ravenna, Covo di Bologna e il festival C.A. Loose) in questa selezione “Confidential Files” ci accompagnerà in un viaggio tra techno, IDM, bass e ritmi tribali, e il nostro caporedattore Piero Merola.

Il weekend si aprirà con il panel di venerdì 13 dicembre alle 18 “Aspetti legali nel live e nella discografia” con Andrea Ricci, fondatore di Note Legali che affronterà due tematiche: l’attività live: aspetti fiscali e previdenziali, la Siae e le altre società di gestione dei diritti, la pirateria musicale; l’attività discografica: i diritti degli artisti interpreti ed esecutori, i rapporti con il produttore fonografico, le autoproduzioni, la distribuzione digitale.

#COMEDIVENTI è un aggregato di situazioni soniche e di approfondimento che nasce nel 2015. Giunto alla quinta edizione, questo piccolo festival rappresenta un momento definito e ambizioso che si innesta nella programmazione standard del Diagonal Loft Club, una parentesi che contiene un nucleo caldo, visionario ed instabile.

Prende le mosse da una congenita inclinazione del locale verso il suono sintetico ed i modi odierni di tradurlo dal vivo, e da quella si muove in modo non ortodosso verso il presente.

Tutte le info e gli aggiornamenti sui profili Facebook e Instagram del Diagonal, e sull’evento ufficiale del weekend.