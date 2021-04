[T4ATF!] Dinosaur Jr., Field Music, The Alchemist, Jorja Smith

Ecco a voi un nuovo appuntamento con Thanks 4 All the Fish!, la rubrica che seleziona quattro uscite recenti, che siano album o singoli brani, degne di considerazione.

Esce oggi per Jagjaguwar Sweep It into Space, il dodicesimo album dei Dinosaur Jr., il primo in quasi cinque anni, seguito del discreto Give a Glimpse of What Yer Not, pubblicato nell’agosto del 2016. Si tratta del quinto album del gruppo dal 2007 in avanti, un percorso post reunion costellato di lavori piuttosto originali e intriganti, come è anche questa nuovissima opera. Negli ultimi tempi i Dinosaur erano tornati alla ribalta anche per aver tenuto un socially distanced show in Connecticut nel settembre 2020. Prodotto da J. Mascis e Kurt Vile, il disco contiene dodici canzoni fresche, melodiche e ben confezionate, che dimostrano che l’intesa del trio funziona benissimo. L’album è energico e coeso e mostra quanto la band sia versatile e pronta a mettersi sempre in gioco. Speriamo che i Dinosaur tornino a brillare sul palco prestissimo.

Esce oggi anche il nuovo disco dei Field Music, Flat White Moon. La band britannica aveva pubblicato giusto un anno fa Making a New World. Il suo seguito è un lavoro seducente e ritmato in cui il duo cerca di affrontare anche tematiche dolorose e drammatiche in un contesto musicale spesso fascinosamente melodico e ottimistico. Ci sono i Beatles, ci sono i Soft Boys e ci sono influenze folk-rock conturbanti e sottili, che rendono l’album piacevole e vario.

La britannica Jorja Smith ha pubblicato qualche giorno fa il brano “Gone”, un estratto dal suo nuovo progetto, Be Right Back, che uscirà il prossimo 14 maggio. Lo stile di Smith è riconoscibile sin dai primi secondi. La sua voce potente e romantica danza in modo virtuosistico e agile su una montagna russa di beat ipnotici, echi e riverberi, rendendo particolarmente curiosa l’attesa per il suo nuovo lavoro.

Rilevante è anche l’uscita di un brano a firma The Alchemist insieme all’ottimo Earl Sweatshirt e al rapper Navy Blue dal titolo “Nobles”. Il nuovo EP di The Alchemist, This Thing of Ours, uscirà il 30 aprile e questo brano potrebbe delinearne la forma. “Nobles” convince soprattutto per via dei featuring prestigiosi e per il suo andamento caracollante e avvolgente, che potrebbe anticipare il mood generale del suo nuovo progetto.