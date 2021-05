Due nuovi brani di Molly Burch anticipano il nuovo disco

La cantautrice texana Molly Burch pubblicherà Romantic Images, il suo quarto album, il 23 luglio per Captured Tracks. Sono state diffuse due nuove anticipazioni, i brani “Control” ed “Emotion”, che vede, quest’ultima, la collaborazione di Jack Tatum (Wild Nothing). In questi nuovi pezzi, Burch sembra aver maturato uno stile sempre più personale e coinvolgente, mostrando ottime capacità in fase di composizione e di performance, riuscendo a incrociare con eleganza alcune delle sue evidenti fonti d’ispirazione, come Cat Power, St. Vincent, Sharon Van Etten e Angel Olsen.

A due anni di distanza dal suo The Molly Burch Christmas Album e a tre dall’ottimo First Flower, Burch sembra levigare e ampliare ancora di più il suo sound e il suo stile. “Control” è una ballata art-pop divertita e ritmata nella quale si sentono addirittura echi di Kate Bush, mentre “Emotion” mostra l’altro volto della cantautrice, che non si contrappone ma anzi si integra con e amplifica quello indie pop, cioè un synth pop ipnotico e persino un po’ dance.