La Top 7 della settimana (#20, 2021)

La mia prima lista da neotrentenne, prima dello psicologo, che di liste ne vuole fin troppe.

7. Burial fuori con una nuova coppia di tracce

Il nove maggio è passato e, mentre in Italia ci tocca Liberato, in UK già da un po’ sanno che faccia

ha Burial. Il misterioso produttore made in Hyperdub ha rilasciato una nuova coppia di tracce,

“Dolphinz” e “Chemz”. Qui sotto il link per deliziarvi le orecchie.

Chemz / Dolphinz by Burial

6. Sharon Van Etten e Angel Olsen insieme per “Like I Used To”

Nella classifica di gradimento dei nostri lettori, immagino che una delle due sia sempre presente.

Per chi sognava di vederle insieme, eccovi accontentati con il nuovo singolo “Like I Used To”.

Aggiungiamoci il video diretto da Kimberly Stuckwish e il gioco è fatto.



5. Lineup del Loolapalooza annunciata

Mancava solo il Loolapalooza tra i festival made in Usa a dichiarare la line up per l’edizione del

ritorno alla “normalità”.

Le frecce all’arco sono notevoli e si va da Post Malone, Tyler the Creator, Playboi Carti,

Brockhampton a quei gruppi che ascoltano solo quelli che sentono Virgin Radio (qualcuno ha detto

Foo Fighters?)

4. Fuori il video di “amari” di J.Cole

È finalmente arrivata la Off-Season, quella stagione in cui esce qualcosa di J.Cole e ascolto solo

quello come un fanboy di 16 anni.

Nome non a caso del pezzo scelto per l’ultimo video: “amari”.

Qualcuno passa in Abruzzo per una genziana?



3. Olivia Rodrigo e il suo album di debutto: Sour

A proposito di fanboy 16enni, la bomba Olivia Rodrigo con “driver’s license” ha finalmente un

seguito e si chiama Sour, il suo album di debutto, composto da 11 tracce per 34 minuti di

adolescenza. Se hai appena compiuto 30 anni come me, magari ti farà tornare giovane per un

attimo.



2. Wu-Tang Clan riunito per un’esibizione sinfonica

Se non ancora avete prenotato le vacanze per Agosto e Grecia, Cinque Terre e Costa Smeralda vi

hanno stufato, il consiglio che vi do è fare un salto in Colorado.

Il 13 Agosto, a Red Rocks, I maestri Shaolin della East Coast proporranno qualcosa di sensazionale,

ovvero un’esibizione insieme alla Colorado Symphonic Orchestra.

Ah, c’è anche Big Boi degli Outkast. Sicuro di voler ancora andare in barca?



1. Oneohtrix Point Never con Rosalia per la tanto attesa “Nothing’s Special”

Se ogni volta ci chiediamo quanto manchi al momento in cui Rosalia verrà risucchiata nel

calderone latino reggaeton, la risposta è “ancora un po’”. Finalmente dopo più di due anni vede la

luce un’attesissima collaborazione che prende forma nella reinterpretazione di “Nothing’s Special”,

già presente in Magic Oneohtrix Point Never.



(Riccardo Ricci)