[T4ATF!] NERVI, I PIXEL, Effenberg, COLLA

L’appuntamento odierno con “Thanks 4 All The Fish!”, la rubrica che seleziona quattro uscite recenti, questa volta è in salsa italica. Abbiamo raccolto per voi diverse novità da non perdere.



NERVI

Se avete tenuto d’occhio Elia Rinaldi, come abbiamo fatto noi, non vi sarà sfuggita l’uscita del suo primo EP lo scorso 9 aprile. “Un tipo timido“, con un approccio romatico scava nelle dimensioni più trasognate del cantautorato pop italiano, dosando energia e leggerezza. Su tutto, i momenti più riusciti sono infatti quelli in cui si lascia andare a atmosfere distorte tra squarci cupi e tenerezza.

I PIXEL

La provincia italiana che cerca spazi per emergere e reagire di fronte all’impatto devastante sulle vite di tutti della crisi dell’ultimo anno, trova ne i PIXEL un punto di partenza. Il gruppo di La Spezia composto da Andrea Briselli, Alex Ferri, Nicola Giannarelli e Marco Curti, tornerà con il secondo album il 16 aprile. Il disco dal titolo “Nel Frattempo Un Po’ Più In Là” si sofferma sulla profondità delle piccole cose e sul desiderio di spingersi oltre per affrontare e imbattersi dentro nuove storie.

Effenberg

Stefano Pomponi, che si fa chiamare come l’ex giocatore della fiorentina, ha iniziato il suo viaggio nella musica dopo avere ricevuto in regalo un cajon, uno strumento a percussione originario del Perù. Alla musica etnica ha sempre guardato con interesse, come appare nell’ultimo singolo uscito il 9 aprile, dove traspaiono da lontano ritmi afro, oltre a richiami più espliciti a Battiato e Luca Carboni (a cui ha aperto anche durante il tour di Sputnik nel 2019). Il brano dal titolo “Sirene alate” è ispirato al libro di Alejandro Jodorowski “Quando Teresa Si Arrabbiò Con Dio”, narrazione apocalittica sull’ultimo giorno dell’umanità.

COLLA

L’insoddisfazione e una attitudine punk compaiono in “Motocross“, il secondo album dei COLLA in uscita il 16 aprile. Il trio è composto da Simone Pass, Mauro Polli e Davide Prebianca. “Una serie di canzoni che inanellano racconti di sbagli, difetti, errori, orrori e bellezze dell’esistenza umana”. “Sputano” è il singolo che anticipa l’album.

(Eulalia Cambria)