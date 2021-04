Gli indimenticati AFA sulle piattaforme di streaming

Come sappiamo, non tutti gli artisti sono sulle piattaforme di streaming. Però, a poco a poco, tutti stanno comunque finendoci. L’ultimo caso “famoso” è quello dei My Bloody Valentine che il 31 marzo hanno pubblicato tutti i loro album su Spotify e affini con tanto di annuncio in pompa magna. Come sappiamo, non tutti gli artisti sono sulle piattaforme di streaming. Però, a poco a poco, tutti stanno comunque finendoci. L’ultimo caso “famoso” è quello deiche il 31 marzo hanno pubblicato tutti i loro album su Spotify e affini con tanto di annuncio in pompa magna.

Ma anche gruppi indipendenti italiani mai dimenticati, come gli AFA (Acid Folk Alleanza), hanno fatto questa scelta. Da aprile 2021 e per quattro mesi, con una pubblicazione al mese, gli AFA saranno in streaming e in download (Spotify, Apple Music, You Tube, Google Music, Amazon, Deezer, iTunes etc) con i loro album dal 1994 al 1999, su etichetta I Dischi del Mulo, negli store digitali distribuiti da Artist First.

L’idea è del manager di Radio Rossa Management Marco Mori, della voce storica della

band emiliana Fabrizio Tavernelli , in collaborazione con Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi ed il patrocinio del MEI, per far riscoprire le perle della produzione indipendente italiana.

E’ già online Fumana Mandala, e poi si proseguirà il 7 maggio con Nomade Psichico e

ancora, il 4 giugno sarà la volta di Manipolazioni per chiudere con Armonico il 2 luglio.

Manca il primo album all’ appello, quello omonimo dell’ esordio nel 1993, e questa è una grave mancanza, ma la band conta di riuscire a pubblicare anche quello, prima o poi.

(Paolo Bardelli)