Lei, (No) Innocence: ascolta in anteprima il nuovo EP

Lei, (NO) Innocence è un progetto dal nome non facilissimo, ma dalla proposta musicale che già a primo impatto lascia il segno per un’elettronica ambientale che non nasconde evidenti fascinazioni per noise e shoegaze dei due componenti del gruppo (ve li abbiamo presentati a gennaio qui), affini ai momenti notturni più inquieti e convulsi di Ben Frost e affini. Li abbiamo apprezzati di recente al Robot Festival e abbiamo deciso di regalarvi in anteprima il nuovo EP, “Solitude Is the Playfield of Satan” in uscita venerdì 8 novembre che a partire dal titolo riprende un passaggio da “Fuoco Pallido” di Nabokov e “innesta (come fosse un virus) un suono abrasivo, autodistruttivo”.