Zoe Polanski si immerge tra i coralli di “Pharoah’s Island”

Il nuovo album della cantante israeliana Zoe Polanski, che abbiamo già conosciuto come interprete per il progetto Spark O, si intitolerà “Violent Flowers” e uscirà il 17 luglio per l’etichetta newyorkese Youngbloods. La cantante israeliana, attualmente di stanza a Haifa, ha trascorso la scorsa estate a New York registrando con la band Katamine e completando un corso di cinematografia alla School of Visual Arts, e qui ha dunque trovato anche la sua etichetta.

Il fascino di Zoe Polanski non si limita alla sua voce suggestiva, ma alle stesse ambientazioni post-newage come nel nuovo singolo “Pharoah’s Island”. La canzone si ispira all’isola situata nel Golfo di Aqaba, e in merito la Polanski ha dichiarato: “Ciò che mi ha incantato del luogo è stato il fatto che sotto questa terra militarizzata c’è un universo parallelo che esiste sott’acqua, e cioè una colonia eccezionalmente ricca di coralli e di vita marina“.

Un’anticipazione che ci fa attendere con trepidazione il full lenght, e che ci fa essere sicuri che questa ragazza ha tante idee in testa e tanto musicalmente da esprimere.

Pharaoh's Island by Zoe Polanski

(Paolo Bardelli)