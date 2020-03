Spark O, il pop israeliano che guarda la nouvelle vague francese

Non siamo avvezzi a guardare alla musica proveniente da Israele, ma questa volta l’ep di Spark O, musicista di Tel Aviv (רדיסקאברז 2 – באור של זמן אחר) è da ascoltare.

In particolare c’è una canzone che colpisce, tra echi di nouvelle vague francese e sonorità eighties, ovvero אתה בא אלי, (traduzione: “You come to me”) con il featuring sognante di Zoe Polanski (nella foto in home), e che in effetti è una cover di un “classico” israeliano dell’epoca (di Sharon Lifshitz).

E ci si immerge in un altro universo.

רדיסקאברז 2 – באור של זמן אחר by Spark O

https://sparko707.bandcamp.com/

(Paolo Bardelli)