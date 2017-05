“Every Country’s Sun”, il nuovo dei Mogwai

I Mogwai hanno annunciato il loro nono album in studio, “Every Country’s Sun”, in uscita l’1 Settembre 2017 via Rock Action Records in vinile, CD e digitale.

L’album è il primo in studio dopo “Rave Tapes” del 2014, e li vede riuniti al produttore Dave Fridmann per la prima volta da “Rock Action” (2001).

Fridmann ha lavorato con la band anche in “Come On Die Young” (1999).

“Every Country’s Sun” è stato registrato nello studio di Fridmann, Tarbox Road Studios a Cassadaga, New York.

E’ possibile ascoltare fin subito la traccia di apertura dell’album, “Coolverine”:



Questa invece la tracklist:

1. Coolverine

2. Party In The Dark

3. Brain Sweeties

4. Crossing The Road Material

5. aka 47

6. 20 Size

7. 1000 Foot Face

8. Don’t Believe The Fife

9. Battered At A Scramble

10.Old Poisons

11.Every Country’s Sun

Le date live italiane le abbiamo già ricordate qui, in ogni caso sono le seguenti:

27 Ottobre – Fabrique, Milano

28 Ottobre – Atlantico, Roma

29 Ottobre – Estragon, Bologna