Mogwai, tre date a ottobre

Stuart Braithwaite e compagni tornano in Italia con tre concerti nel mese di Ottobre 2017. Si comincia venerdì 27 al Fabrique di Milano, sarà poi la volta di Roma sabato 28 all’Atlantico Live!, ed infine il 29 all’Estragon di Bologna.

Il tour prenderà il via il prossimo 8 settembre da Portmerion(UK), ed i Mogwai dovrebbero eseguire anche dei nuovi brani che faranno parte del prossimo album, in uscita a fine anno.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di giovedì 23 marzo su Io Vado Club e My Live Nation, biglietti disponibili dalle ore 11.00 di venerdì 24 marzo su Ticket One.