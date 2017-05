A Night Like This Festival, il cast completo

Come vi abbiamo già anticipato parlando della nostra media partnership, torna per il sesto anno consecutivo a Chiaverano in provincia di Torino A NIGHT LIKE THIS, che il 14, 15 e 16 luglio porterà nel borgo medievale nei pressi del Lago Sirio nomi del calibro di Of Montreal, Pixx e The Wave Pictures, insieme a tantissime intriganti novità del panorama indipendente estero e italiano.

Con l’aggiunta degli ultimi ospiti stranieri come le Deap Vally in esclusiva italiana e Grimm Grimm, insieme ad altri nomi emergenti italiani, lo staff ha definito la line up completa della rassegna.

Giusto per farvi un riepilogo: Of Montreal, Deap Vally, Kap Bambino, Pixx, Gazzelle, Demonology Hi-Fi (Ninja e Max dei Subsonica) + Guest, Giorgio Poi, The Wave Pictures, Julie’s Haircut, Syd Arthur, Niagara, C+C Maxigross Feat. Miles Cooper Seaton (Akron Family), Balera Favela Soundsystem, Sequoyah Tiger, Wow, Grimm Grimm, Iiso, Persian Pelican, Campos, Comaneci, Liede, Pietro Berselli, Fricat, Shijo-X, John Canoe, Est-Egò, Manitoba, Younger And Better, Cucina Sonora, Litio, Cazzurillo, Claudia Is On The Sofa, Cara, Brodo, Ylenia Lucisano E Renato Caruso, An Early Bird, Vikowski.

Biglietti e abbonamenti sono già disponibili allink.

Segui A Night Like This su Facebook. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti, tieni sempre d’occhio l’evento ufficiale.