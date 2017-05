MusicalZOO: a Brescia Clark, Powell, Senni, Clap! Clap! e molti altri

Si completa la line-up di MusicalZOO, il festival bresciano che seguiamo da un po’ di tempo. Dopo la prima tranche di annunci – che vedeva coinvolti nomi come Clark, Powell e Lorenzo Senni – oggi è arrivata la seconda e ultima.

Prima di tutto Clap! Clap!, autentico alfiere della musica elettronica italiana all’estero. E poi Jolly Mare, recentemente lanciato da 42Records, che si esibirà nei panni di dj. L’italo-congolese Mudimbi e Frah Quintale rappresenteranno invece l’anima ibrida di MusicalZOO, quella aperte ad altre sonorità, in questo caso il rap. Sempre di ibridazioni si parla nominando gli His Clancyness.

Appuntamento dal 19 al 23 luglio al Castello di Brescia. Di seguito il calendario completo. Tutte le info sui biglietti su musicalzoo.it.

Mercoledì 19 luglio

DJ Pravda

Nema Problema Orkestar

Giovedì 20 luglio

Stefano Moretti (live)

DAAM (live)

Bruce Harper (live)

Kick (live)

Phil Del Corso + Paul Bhn + Loop Looper from Brescia Repubblica Elettronica (Dj set)

Hell Spet!

Maranuda

Ramarro Dj set

Andrea Zanetti Dj set

Mr.Mov (video-art festival)

Angela Kinczly

Venerdì 20 luglio

CLAP! CLAP! (live set)

JOLLY MARE (dj set)

PIGRO ON SOFA (dj set)

Musicamatta (dj set)

Afro Social Club (FR)

Butchers Vinyl Selection

DJ Greg

Technoir

Sabato 22 luglio

CLARK (UK, live)

POWELL (UK, dj set)

LORENZO SENNI (live)

Phorm + MRP (live)

The Rippers

Quasiviri

Dott.Sax

Untitled Noise

MateriaSonica w/ Dies, Flavio Scutti, Daemon Tapes

His Clancyness

Domenica 23 luglio

MUDIMBI

FRAH QUINTALE

REHAB (best hip-hop in town) – Dj set

Shanti Powa Orchestra

Foreign Dubbers

Pipeline Dj set

(Over)wall with Mattia Lullini

Sista Awa