Julia Holter e altri ricordano Peterson con i Depeche

Julia Holter, Ramona Gonzalez, Cole M.G.N. e Nadelle Torrisi hanno pubblicato un 7’’ su Domino per beneficenza in memoria dell’amico comune Travis Peterson.

Travis Peterson, morto a dicembre 2016, era un regista, musicista ed artista, ed amico stretto di tutti e quattro gli artisti che hanno partecipato in questa canzone. In particolare Peterson era noto per aver diretto video di alcune dei maggiori indie artists di Los Angeles, come Ariel Pink, Vivian Girls, Nite Jewel, Glass Candy.

La scelta è caduta su una cover dei Depeche Mode, “Condemnation” (i Depeche erano tra gli artisti preferiti di Peterson).

E il risultato è toccante ed intriso di una sincera partecipazione.

Prendetevi quattro minuti di tempo, ne vale la pena.

(Paolo Bardelli)