Zanne Festival torna ed erutta: sull’Etna Air, Einstürzende Neubauten, of Montreal e altri

Dopo un anno di pausa, Zanne Festival torna. E lo fa alla grande, con una line-up che non bada a morigeratezze: dopo aver annunciato gli Air qualche giorno fa, ora arriva anche un’altra carrellata di grandi nomi.

Einstürzende Neubauten, of Montreal, Fujiya & Miyagi, The Limiñanas, Ulrika Spacek, The Mystery Lights, H. Grimace: sono questi gli ospiti appena annunciati dal festival siciliano, che quest’anno cambia anche location – e che location!. Non più Catania, ma Monti Rossi/Nicolosi, località nei pressi dell’Etna.

La line-up non è ancora completa, ma il cast promette benissimo.