A Night Like This Festival: Of Montreal e Pixx tra i primi nomi

Quest’anno saremo media partner di A Night Like This Festival che torna a Chiaverano, borgo sul Lago Sirio in provincia di Torino, dal 14 al 16 luglio.

Arrivano finalmente le prime conferme in line-up per questa sesta edizione ed è tutto molto eterogeneo e trasversale, un po’ come succede nella maggior parte dei festival europei. Spiccano ovviamente tra gli headliner gli Of Montreal, la storica band di Kevin Barnes che ha saputo svariare come pochi altri progetti degli anni Duemila tra inizi Elephant 6, nostalgie psych-pop, devianti degenerazioni sintetiche e molto altro.



Con loro sono stati confermati la promessa di 4AD Hannah Rodgers, aka Pixx, ventunenne britannica, con il suo pop obliquo ed etereo, i redivivi Kap Bambino, indimenticato due electro-clash francese formato dai mai domi Caroline Martial e Orion Bouvier e un’altra cult-band contemporanea, i britannici The Wave Pictures.

A completare il primo annuncio anche tre nomi italiani, davvero per ogni gusto e tendenza: i Demonology HI-FI, il progetto drum’n’bass di Ninja e Max Casacci dei Subsonica con un guest speciale non ancora rivelato, il chiacchieratissimo autore synth-pop/chill-wave romano Gazzelle e gli inossidabili Julie’s Haircut, di recente approdati sull’influente psych-label inglese Rocket Recordings.

Sono disponibili in prevendita biglietti e abbonamenti al link:

Queste le opzioni d’acquisto online:

Abbonamento: 19 euro + ddp

Abbonamento + 2 giorni di camping: 29 euro + ddp

Ingresso singolo per 1 giorno: 10 euro + ddp

Altre offerte a pacchetto

Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente in loco per i singoli giorni di venerdì 14 luglio (13 euro) e sabato 15 luglio (13 euro). La mattina del 16 luglio, invece, sarà dedicata agli unplugged gratuiti sul Lago Sirio.

Per info su Hotel e B&B in convenzione, si può dare un’occhiata al sito ufficiale.

Il festival si svolge in una grande e suggestiva area verde, con 3 giorni di musica non stop, 5 palchi in 3 diverse location tra le quali la piattaforma sul Lago Sirio dove si si svolgono gli unplugged, più di 30 concerti live e dj set, a cui si aggiungono il mercatino Handmade, l’area Food&Drink con prodotti bio e artigianali, i laboratori, le mostre d’arte e un camping nel verde proprio di fronte al lago.

Segui A Night Like This Festival su Facebook per tutti gli aggiornamenti e le news.