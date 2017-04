OSS2017 arricchisce la line-up: Erlend Øye, GAIKA, Moses Boyd e altri

Mount Kimbie, Sevdaliza, Palms Trax, Avalon Emerson e Paquita Gordon, annunciati qualche settimana fa, e ora un’altra carrellata, con Erlend Øye, GAIKA, Moses Boyd, ATFA, Stump Valley, Baba Stiltz, Black Spuma e Gommage Dj Team: Ortigia Sound System continua a stupire.

La metà dei Kings of Convenience Erlend Øye, ormai siracusano d’adozione, sarà infatti il protagonista di “Sapore di sale”, il concerto di apertura del festival che si svolgerà al tramonto nelle acque di Ortigia, in programma per mercoledì 26 luglio. Un concerto diverso dal solito: il cantautore norvegese si esibirà in un repertorio di grandi classici della musica italiana, a bordo di una barca in mare aperto, con il pubblico tutto intorno su colorati materassini galleggianti.

Non sarà l’unico boat party del festival: giovedì 27 luglio andrà in scena l’Ortigia Stump Valley, il 28 luglio si alterneranno Black Spuma e Gommage Dj Team, mentre il 29 luglio toccherà a Gaika ad esibirsi.

E le news non finiscono qui. La line-up completa è in arrivo.