Neanche il tempo di festeggiare l’uscita del nuovo singolo “Thinking Of A Place” (a proposito, diventa più bello ad ogni ascolto), che i The War On Drugs raddoppiano le belle notizie: la band ha infatti appena annunciato una data in Italia, in programma il prossimo autunno.

Ci si vede il prossimo 18 novembre al Fabrique di Milano.