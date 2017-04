Mount Kimbie, nuovo brano con James Blake e data unica

Mount Kimbie di nuovo in Italia, in esclusiva estiva per Ortigia Sound System 2017, festival di elettronica e altre contaminazioni che ha annunciato tra gli altri nomi l’artista iraniana-olandese Sevdaliza, i promettenti dj/producer Avalon Emerson e Palms Trax, e la promoter e dj locale Paquita Gordon.

Il festival si tiene dal 24 al 30 luglio nello scenario unico diOrtigia, l’antica isola del centro storico di Siracusa (tutte le informazioni qui).

Nel nuovo singolo firmato Mount Kimbie compare come ospite James Blake, vecchio amico di Dominic Maker e Kai Campos.

Ecco il video di “We Go Home Together”.