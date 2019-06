Cover giugno 2019: Kate Tempest

È il 7 ottobre 2016. Sono passati poco più di tre mesi dal referendum sulla Brexit che a sorpresa sancisce la vittoria dei “Leave” e l’inizio della manovra di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Uno di quei momenti in cui la Storia accade e noi ce non possiamo che rendercene conto. Quel giorno, il 7 ottobre 2016, esce per la Fiction Records il secondo disco di una delle più promettenti artiste britanniche, Kate Tempest. Il disco si chiama “Let Them Eat Chaos” – una scelta alquanto lungimirante, a giudicare da com’è poi andata successivamente. Così come fu lungimirante il pezzo forse più potente contenuto in quel disco, uscito un anno prima, intitolato “Europe Is Lost”. Viene da chiedersi se la rapper nata a Brockley, nel sud-est di Londra, abbia in serbo altre profezie nel nuovo “The Book Of Traps And Lessons”, in uscita il prossimo 14 giugno per Caroline Records/Universal.

Basterebbe tutto questo per spiegare il perché abbiamo scelto Kate Tempest per la cover di giugno, ma aggiungiamo anche che i brani estratti dal disco in arrivo sono qualcosa di commovente. Come questa “Firesmoke”, che la diretta interessata ha descritto così: «Penso a questa canzone come ad un momento purificatore nel contesto più ampio dell’album, allo stesso modo in cui una relazione può essere un momento purificatore nel più ampio contesto che è la vita. Una sorta di svolta decisiva. L’ho scritto per la mia donna. Mi ha ispirata lei e tutto ciò che ho imparato innamorandomi di lei».