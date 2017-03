[Video] VeiveCura, “Bad Animals”

Avevo già segnalato lo scorso dicembre il progetto VeiveCura come una sorpresa.

Ora arriva il video di “Bad Animals” e siamo sempre dalle parti dei migliori Welcome Back Sailors, quelli per il sottoscritto di “Yes/Sun” (We Were Never Being Boring, 2011), ma semplificati e con meno estetica superflua, alla ricerca di un’ “estetica concreta” (ovviamente mutuata dagli eighties).

Merita (la canzone, il video meno anche se la realizzazione è casereccia ma gustosa, dato che è stato girato dalle telecamere di sicurezza alle 4.30 del mattino dopo il concerto dei VeiveCura in un live club del napoletano), fateci un giro e sostenete VeiveCura.

(Paolo Bardelli)