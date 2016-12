[Video] VeiveCura, “Kill Kids (take me away)”

Quando il pop degli Anni Ottanta si evolve ed incontra il trend attuale dei paesaggi dilatati e un po’ world, allora può nascere un bel singolo come “Kill Kids (take me away)” di VeiveCura.

Video gustoso di fanciulleschi ricordi, VeiveCura è il progetto del siciliano Davide Iacono con già 3 album all’attivo.

Nei primi mesi del 2017 vedrà la luce il quarto album in studio: “ME+1”., e subito dopo inizierà il tour. Le prime date annunciate sono:

sabato 28 gennaio: MA, Catania

venerdì 3 febbraio: RETRONOUVEAU, Messina

venerdì 17 febbraio: SMAV, Santa Maria A Vico (CE)

sabato 18 febbraio: LE MURA, Roma

venerdì 24 febbraio: EDEN CAFÉ, Treviso

domenica 26 febbraio: WOPA, Parma

mercoledì 1 marzo: ARCI OHIBÒ, Milano

sabato 4 marzo: 8BIT, Montelupo Fiorentino (FI)

venerdì 10 marzo: BEBOP, Taranto

sabato 11 marzo: SOUND MUSIC CLUB, Frattamaggiore (NA)

giovedì 30 marzo: I CANDELAI, Palermo

(Paolo Bardelli)

@foto in home: Roberta Pittau