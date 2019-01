Hand Habits è pronta a farci salpare con il suo nuovo album

Il 2017 è stato un anno importante per Hand Habits che si è affermata con il delicato e particolare album d’esordio Wildly Idle (Humble Before The Void). Meg Duffy (nome di battesimo dell’artista), nel tempo l’artista ha lavorato anche con Weyes Blood e Kevin Morby in qualità di musicista e ha sviluppato, grazie a queste esperienze, un sound molto interessante.

Questo 2019 sarà l’anno buono per ascoltare come questa artista così complessa si stia evolvendo, il disco da “sophomore” si chiamerà Placeholder. L’omonimo brano ha aperto le danze dei singoli d’anticipazione. Placeholder è stata pubblicata nella giornata di ieri.

L’artista ha definito il nuovo percorso musicale come più “intricato e complicato” del suo debutto.

Nel video, diretto da Madeline Kenney, potete letteralmente salpare insieme a Meg.

Ecco la tracklist completa del disco:

01 “placeholder”

02 “can’t calm down”

03 “pacify”

04 “jessica”

05 “yr heart [reprise]”

06 “heat”

07 “are you serious?”

08 “wildfire”

09 “what’s the use”

10 “guardrail/pwrline”

11 “what lovers do”

12 “the book on how to change part ii”

Qui potete ascoltare la canzone: