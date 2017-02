Jagwar Ma: prima volta in Italia, data unica a luglio

Finalmente i Jagwar Ma arrivano in Italia. La band australiana passerà a trovarci per un’esclusiva milanese al Circolo Magnolia martedì 4 luglio.

Dopo aver partecipato ai principali festival europei e aver aperto in tour a band del calibro di Tame Impala, Foals e The xx, la band australiana arriva finalmente anche in Italia.

I tre che dal vivo si stanno dimostrando a dir poco esplosivi, presenteranno il secondo LP “Every Now And Then” uscito nel 2016.

Biglietti disponibili su ticketone.it dalle 10.00 di martedì 7 febbraio e in tutti i punti vendita TicketOne dalle ore 10.00 di venerdì 10 febbraio.