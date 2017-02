[Contest] FJAAK al Kindergarten: vinci due biglietti

Nasce una nuova e giovane crew nella città di Bologna: Mesmerize. Rispolverando il mitico club di via Calzoni, il Kindergarten, Mesmerize mette in mostra quella grey zone della musica elettronica che mai ha trovato il suo giusto spazio in città. Per il primissimo appuntamento, una scelta artistica sintomatica: il live act del giovanissimo trio berlinese FJAAK.

Per vincere un biglietto, basta mettere Like alla nostra fanpage Facebook (qui) e scrivere questo messaggio privato: “FJAAK“. I pass estratti saranno due, per partecipare c’è tempo fino alle 20 di giovedì 9 febbraio.

Nati e cresciuti nella poliedrica capitale tedesca, danno vita al progetto musicale nel 2009 con l’acquisto delle prime macchine rigorosamente analogiche, definendosi in un mix sonoro annegato fra classic techno, breakbeat e house music. Nonostante la giovane età, vantano già diverse uscite sulla mitica label 50Weapons, così come il loro unico album omonimo, che vede luce nel 2016 su Monkeytown Records. Allo stesso tempo, i tre sono a capo della serie di party internazionali itineranti, Machine Vibes.

I frutti della loro intraprendenza iniziano proprio oggi a farsi notare: il 28 gennaio scorso si sono esibiti nel club più celebre d’europa, il Berghain; la prossima primavera li vedremo, invece, in testa alla line up del DGTL festival ad Amsterdam.

A scaldare il dancefloor, al Kindergarten, ci sarà il resident dj di Mesmerize, Rafjius; a chiudere le danze, il dj set vinilico del bolognese d’adozione Quiet Sunday.