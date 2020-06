Primavera Sound 2021, nuovi nomi e divisione giornaliera

Il conto alla rovescia è iniziato il 27 maggio con il primo annuncio della line-up e con oggi conclude definitivamente la sua prima fase: il cartellone del Primavera Sound Barcellona 2021 si amplia con 54 nomi. In assenza del programma complementare e delle sorprese che potranno essere aggiunte nei prossimi mesi, il festival firma il rinnovato impegno per il suo 20° anniversario con una cinquantina di nomi che entreranno nella storia del festival nell’ambito di #bestfestivalforever, la versione ampliata della line-up come non sarebbe potuta essere nel 2020. Il festival che dobbiamo a noi stessi.

Tra i 54 artisti annunciati oggi, la maggior parte dei quali già presenti nella line-up di quest’anno, accogliamo con piacere tra le nuove aggiunte l’acclamato trio americano Khruangbin in quella che sarà la loro prima performance al festival di Barcellona, il rapper punk slowthai, gli idoli argentini Él Mató a un Policía Motorizado, il disgregatore sperimentale Evian Christ, il traboccante talento vocale della cantante catalana Marina Herlop, il potente quintetto post-punk irlandese The Murder Capital e il veterano produttore di minimal techno Terrence Dixon. Nomi che faranno parte di questa celebrazione collettiva insieme a quelli che oggi rinnovano la loro presenza al festival, come la instancabile pioniera Kim Gordon, la leggenda brasiliana Arthur Verocai, il funk di Les Amazones d’Afrique dal Mali, il ritorno di Kurt Vile per una performance solista, gli australiani Rolling Blackouts Coastal Fever che presentano il loro freschissimo nuovo album, gli inni pop transoceanici di Las Ligas Menores e naturalmente le proposte locali e allo stesso tempo globali di Die Katapult, Hickeys, Biscuit e Za! & La TransMegaCobla.

Inoltre, Blond: ish, Chaos in the CBD, Joyhauser, Anika Kunst, Héctor Oaks e William Djoko hanno dato il tocco finale alla scaletta per il Brunch -On The Beach party che si terrà domenica 6 giugno sulla spiaggia di Sant Adrià de Besòs, con una scaletta identica a quella che si sarebbe tenuta quest’anno. Il programma di musica elettronica del festival è sostenuto anche dallo spettacolo dal vivo di Aurora Halal, dal b2b tra Call Super e Shanti Celeste e dai ritmi per tutti i gusti di Blawan, Buttechno, D. Tiffany, Lory D, Martha e Jane Fitz.

Con un tasso di vendite che ha superato ogni aspettativa, a poco meno di un anno dalla fine, si può già dire che il Primavera Sound Barcellona 2021 sarà la più grande edizione della storia del festival. In concomitanza con il ventesimo anniversario dell’incontro, e grazie a una scaletta che racchiude l’essenza unica di questi due decenni di vita, il #bestfestivalforever sarà un’edizione indimenticabile che coniugherà le celebrazioni degne di qualsiasi anniversario con il desiderio di vivere un festival musicale di musica dopo una stagione vuota. Un festival, che inutile dirlo, sarà più Primavera Sound che mai.

Ancora una volta, il team vuole ribadire il suo enorme ringraziamento a tutte le persone che hanno dimostrato il loro sostegno al festival nonostante il contesto globale, sia alle migliaia di fan che hanno deciso di conservare il biglietto per vivere il #bestfestivalforever nel 2021, sia a tutti coloro che si sono uniti a noi in questi giorni e a tutti coloro che ci hanno permesso di parlare già della prossima edizione. Manca poco meno di un anno all’apertura dei cancelli del Parc del Fòrum nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno 2021, ma l’impegno del festival nell’annunciare con largo anticipo la (quasi) completa scaletta, fino a questo momento mira ad infondere ottimismo al pubblico e soprattutto a tutto il settore. Sarà un lungo viaggio, ma è già iniziato.

INFORMAZIONI SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI

Gli abbonamenti per il festival Primavera Sound Barcellona 2021 sono in vendita tramite DICE al prezzo di € 165 * fino a mercoledì 10 giugno. Da giovedì 11 giugno, il prezzo dei biglietti completi del festival sarà di € 195 *.

I biglietti a rate sono in vendita anche su Festicket.

I biglietti completi VIP del festival sono esauriti. Ricordiamo che su DICE c’è un’opzione di lista d’attesa per biglietti di questo tipo.

I biglietti giornalieri per giovedì, venerdì, sabato e domenica del Primavera Sound Barcellona 2021 saranno in vendita giovedì prossimo, 11 giugno alle ore 11.00. Il prezzo dei biglietti di giovedì, venerdì e sabato sarà di 85 euro (+ spese di prenotazione) e saranno in vendita su DICE. I biglietti della domenica per il Brunch -On The Beach party avranno un prezzo di € 45 (+ prenotazione) e saranno in vendita su DICE e Resident Advisor.

I possessori di un biglietto giornaliero per il Primavera Sound Barcellona 2020 possono cambiare il giorno del biglietto, se lo desiderano. DICE e Festicket contatteranno gli acquirenti per dettagliare la procedura di cambio, che può essere richiesta a partire da martedì. Se non viene richiesta alcuna modifica, il biglietto diventerà automaticamente un biglietto per lo stesso giorno nell’edizione 2021.