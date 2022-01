[Scoutcloud] Jeremiah Chiu & Marta Sofia Honer, “By Foot By Sea”: il suono onirico delle isole Åland

Foto di Elizabeth Weinberg

Cogliere l’attimo fuggente. I sei minuti di “By Foot By Sea” fotografano uno stato d’animo onirico: trovarsi nell’arcipelago delle isole Åland e assistere al sole di mezzanotte*. Un tramonto eterno. Jeremiah Chiu e Marta Sofia Honer, entrambi facenti parte della scena musicale sperimentale e d’improvvisazione di Chicago prima e di Los Angeles poi, sono gli autori di questo carpe diem sonoro: i viaggi isolani nel Mar Baltico dei due musicisti diventano l’anima di una musica (d’)ambient(e) che racconta l’atmosfera magica di un luogo. Suoni come immagini in movimento: le improvvisazioni con la viola della Honer, le registrazioni sul campo, le sperimentazioni con i synth modulari di Chiu dipingono quello che non possiamo vedere ma solo immaginare.

L’11 marzo la International Anthem pubblicherà la raccolta delle registrazioni del duo, “Recordings from the Åland Islands”.

* “È un pezzo riflessivo, ambientato nelle ore serali e notturne in cui il sole si libra lungo l’orizzonte […] ma senza mai andare via del tutto” (Jeremiah Chiu, Ghettoblaster Magazine)

(Monica Mazzoli)