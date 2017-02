Dillon fra pochi giorni a Roma e Milano

Dillon, la raffinata songwriter brasiliana di casa a Berlino per la quale avevamo ospitato un contest lo scorso settembre torna in Italia.

Tra elettronica e strumenti acustici, con un coro di 16 donne e il compositore Tamer Fahri Özgönenc, sarà live il:

– giovedì 9 marzo 2017, ore 21.00 all‘Auditorium Parco della Musica, Largo Pietro De Coubertin (Roma);

– sabato 11 marzo 2017 al Base, Milano.

“Live At Haus Der Berliner Festpiele”, pubblicato nel 2016 su BPitch Control, l’etichetta elettronica di Ellen Allien, è il suo ultimo disco che è anche un film. Nel 2017 arriverà un terzo album in studio, questa volta completamente separato dai lavori precedenti, che la stessa Dillon descrive come un “album d’amore”.

Biglietto 20€ +d.p.