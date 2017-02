Il Pan del Diavolo in Feltrinelli: Supereroi in tour

E’ in una gremita Feltrinelli di Piazza Ravegnana che il Pan del Diavolo ha presentato a Bologna il suo ultimo lavoro “Supereroi”(La Tempesta), lo scorso 22 febbraio.

Stimolato dalle domande di Andrea Scanzi in versione moderatore, Alessandro Alosi ha raccontato dell’esperienza con Piero Pelù e Fabrizio Simoncioni nella produzione del disco, degli insegnamenti e della crescita che ne sono derivati. Lo ha descritto come un nuovo capitolo, considerando i tre album precedenti una trilogia chiusa che ha raccontato una storia, proprio come la avevano immaginata, rimanendone così soddisfatti.

Non sono mancate domande sui testi, alle quali ha risposto con sincerità, soffermandosi sugli aspetti immaginifici e tributando a Rino Gaetano il ruolo di colui che lo ha maggiormente influenzato nello stile. Gianluca Bartolo ha invece spiegato il sound del nuovo album, più elettrico ma non per questo meno “Delta”, il garage ha liberato le sue chitarre ma non le ha snaturate, ha provocato una ricerca che ha prodotto qualcosa di cui va orgoglioso. Il duo palermitano ha poi sottolineato come molti amici musicisti, ritenuti importanti nel loro ormai decennale percorso, abbiano preso parte alla registrazione del disco, aggiungendo un gusto ancora più intenso. Il loro tour partirà il prossimo 10 marzo dal Serraglio di Milano.

“SUPEREROI” TOUR

10/03 Milano – Serraglio

11/03 Firenze – Tender

17/03 Bergamo – Druso

18/03 Perugia – Urban

24/03 Torino – Cap10100

25/03 Udine – Cas’aupa @ 60 rock club

31/03 Bologna – Locomotiv

01/04 Rovereto (TN) – Smart Lab

07/04 Pisa – Deposito Pontecorvo

08/04 Brescia – Latteria Molloy

14/04 Arezzo – Karemaski

28/04 Roncade (TV) – New Age

29/04 Modena – Off

06/05 Roma – Monk

12/05 Palermo – Candelai

13/05 Messina – Retronoveau

(Francesco Fauci)