Nuovo album per Paolo Benvegnù

A tre anni di distanza dal disco “Earth Hotel”, Paolo Benvegnù torna con un nuovo album di inediti, “H3+”, che conclude la trilogia iniziata da “Hermann” e “Earth Hotel”: un viaggio a tre tappe all’interno dell’anima.

PAOLO BENVEGNU’

“H3+”

(Woodworm Label / distr. Audioglobe)

3 MARZO 2017

SHOWCASE DI PRESENTAZIONE

Venerdì 3 marzo ore 18.00 – ROMA – NA COSETTA, Via Ettore Giovenale, 54/A

Modera John Vignola

Martedì 7 marzo – ore 19.00 – MILANO – SANTERIA PALADINI 8, Via Privata Ettore Paladini, 8

Modera Niccolò Vecchia

Mercoledì 8 marzo – ore 19.30 – BOLOGNA

ART ROCK MUSEUM (Palazzo Pepoli), Via Castiglione, 8.

Modera Pierfrancesco Pacoda

Giovedì 9 marzo – ore 18.00 FIRENZE – IBS, Via de’Cerretani, 16/R

Modera l’incontro Antonio Viscido

TOUR DI PRESENTAZIONE

18-mar Arezzo – Karemaski

25 mar – Bronson Ravenna

1-apr Modena – Off

7-apr Santa Maria a Vico (CE) – Smav

13-apr Roma – Monk

15-apr Brescia – Latteria Molloy

21-apr Milano – Serraglio

28-apr Bologna – Locomotiv

29-apr Torino – Officine Corsare

5-mag Firenze – Tender