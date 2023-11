[Scoutcloud] Il vagabondare tra le note di Joe Ziffer

Vagabondare tra le note. Joe Ziffer, musicista australiano agli esordi, sembra errare come un viandante nella nebbia di emozioni e ricordi: «Nel 2020 ho iniziato a registrare nella mia stanza degli ospiti alcune canzoni che avevo scritto negli anni precedenti. Alcune sono state scartate, altre sono state custodite al sicuro, altre ancora sono servite come trampolino per arrivare a nuove idee, ma dieci di esse sono venute piuttosto bene […] Queste canzoni esistono nel mio piccolo mondo da molto tempo, ma sarà emozionante (e strano) condividerle», scrive Ziffer in un post nel suo profilo instagram.

Ouroboros, brano pop psichedelico pubblicato dall’artista a fine ottobre, è sghembo, sfocato come una fotografia mossa che coglie la bellezza dell’imperfezione.

Night Falls Fast, la nuova canzone uscita i primi di novembre, è invece un viaggio folk, etereo al termine del giorno e all’inizio della notte: il racconto poetico, impressionista di un momento nel tempo.

Entrambi i brani fanno parte dell’album di debutto di Ziffer, in uscita per Tenth Court il 24 novembre e registrato dal musicista australiano nella sua casa di Aldinga, sobborgo di Adelaide.

(Monica Mazzoli)