Primavera Sound 2024, il programma della ventiduesima edizione

SZA, Pulp (dopo 13 anni!), Lana Del Rey, Vampire Weekend (dopo 15 anni!), Deftones, Jai Paul, e poi ancora tra gli headliner già passati piu di una volta, o ancora più spesso, dal Primavera Sound, PJ Harvey, Disclosure, fka TWIGS, Justice, Mitski, The National e i Phoenix.

Sono questi alcuni nomi della sempre avvincente e chilometrica lista dei nomi dell’evento che apre nel migliore dei modi la stagione dei festival europei e che vi raccontiamo ormai da oltre quindici anni.

Come sapete però le chicche si nascondono nei nomi scritti più in piccolo e la definizione stessa di headliner al Primavera lascia il tempo che trova. A prima lettura valgono il prezzo del biglietto William Basinski in un live dedicato al suo epico “Disintegration Loops”, lo spettacolo per il decimo anniversario di “Piñata” dei due guru Madlib e Freddie Gibbs, il ritorno in scena dei Clipse, altro influente progetto rap dei fratelli Pusha T e No Malice.



Quest’anno si torna al passato e dopo l’esperimento madrileno, Primavera Sound dà appuntamento al suo affezionatissimo pubblico nella settimana del weekend dal 29 maggio al 2 giugno 2024.

Come da annuncio, ci sono diversi fil rouge per decifrare l’eterogeneità di una line up che vi aiuteremo a scoprire nel dettaglio con dei focus particolari nei prossimi sei mesi e mezzo.

Il primo è This Is Love, dal brano di PJ Harvey dallo storico “Stories From The City, Stories From The Sea”: l’amore dell’organizzazione per la propria storia che si riflette nella grafica retrò che accompagna l’annuncio, diretta discendente della locandina su cui sono state evocate per la prima volta le due parole magiche: Primavera Sound. Era il 1994, a sette anni da quella che sarà la prima edizione ufficiale del festival, in occasione di una serie di concerti nel locale KGB di Barcellona. L’amore per Barcellona stessa, dove tutto è iniziato e dove tutto ritorna, è il protagonista assoluto del video nel quale viene presentata la lineup. Guardarlo significa iniziare a conoscere i 150 nomi annunciati, ma anche fare una passeggiata in alcuni dei luoghi più iconici della città. E naturalmente significa amore per la comunità del Primavera Sound, perché questa lineup è innegabilmente un regalo per i fan del festival. È stata annunciata ora, ma prima di goderne, abbiamo ancora sei mesi davanti per iniziare a immaginare tutto ciò che accadrà dal 29 maggio al 2 giugno al Primavera Sound Barcelona 2024.

Il secondo è Girls To The Front!, la frase – che darà anche il titolo a un libro fondamentale sul movimento riot grrrl – con cui negli anni Novanta la leader delle Bikini Kill Kathleen Hanna invitava le ragazze in sala ad avvicinarsi al palco una line up ormai inclusiva in maniera ormai orgogliosamente consolidate: 42,36% di donne, 42,36% di uomini e 15,28% di progetti misti), un segno distintivo del festival fin dalla storica edizione del 2019, che per la prima volta ha bilanciato i generi all’interno del cartellone.

E le Bikini Kill, dopo la cancellazione del tour europeo del 2021 causa Covid-19, quest’anno finalmente saranno al Primavera Sound.

Gli altri, sempre dedicati ad alcuni dei nomi più iconici della line-up sono Say Yes To Heaven (a Lana Del Rey che recupererà il live dell’edizione 2020 poi cancellata per la pandemia), You Can Have It All (agli immancabili Yo La Tengo), Do You Remember The First Time? (alla prima volta dei Pulp, nel 2011, al Parc del Forum), We Are Your Friends (per i Justice), How I’m Feeling Now (a Charli XCX che rappresenta più di tutte la svolta fresca e avant-pop degli ultimi anni), When A Fire Starts To Burn (ai Disclosure che vi hanno mosso i primi passi quindici anni fa).

L’Italia d’esportazione sarà rappresentata da Napoli e da Liberato che dopo aver fatto tappa dai cugini del Sónar, si esibirà finalmente anche al Primavera Sound.

Come di consueto già dall’inizio della settimana la capitale catalana aprirà le porte dei suoi club (e del Parc del Forum, mercoledì 29 maggio) per l’imperdibile programmazione parallela di Primavera A La Ciutat. In chiusura rinnovato l’appuntamento in quota big room zarra con il Brunch Electronik domenicale. Per la quota elettronica di qualità, anche se non mancano già delle vere chicche da Arca a scendere, sarà lecito attendersi nuove conferme nei palchi per un clubbing dal volto umano che arricchiranno la programmazione di questa edizione 2024. Come sempre vi aggiorneremo su tutto, senza lesinare informazioni.

A partire dalla pubblicazione della line-up del Primavera Sound Barcelona 2024 e fino al 22 novembre alle 23:59 CET, sul sito del Primavera Sound sarà disponibile un modulo di registrazione per la fan sale: il biglietto generale per l’intero festival costerà 265 € (più booking fee) e il biglietto VIP per l’intero festival costerà 495 € (più booking fee) fino all’esaurimento dei biglietti. Il 23 novembre gli utenti registrati riceveranno un’e-mail con le istruzioni per accedere alla fan sale, che sarà attiva su DICE dalle 11:00 CET per 24 ore o fino all’esaurimento dei biglietti. La vendita generale dei biglietti aprirà il 24 novembre alle 11:00h CET su DICE.

Qui puoi rileggere tutti i nostri contributi in due decenni di Primavera Sound.