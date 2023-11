“Prelude To Ecstasy” è il debutto de The Last Dinner Party

I loro primi singoli hanno creato molto hype: stiamo parlando de The Last Dinner Party, un quintetto londinese tutto al femminile che avrà il proprio battesimo ufficiale nel 2024, sia come uscita dell’album di debutto che come live in Italia.

“Prelude To Ecstasy” uscirà il 2 febbraio tramite Island Records. Prodotto da James Ford a Londra, il disco conterrà i singoli “Nothing Matters”, “Sinner” e “My Lady Of Mercy” e la nuovissima “On Your Side”.

The Last Dinner Party hanno passato un’estate piena di live: hanno suonato a un sacco di festival importanti, come Glastonbury, The Great Escape, Isle Of Wight e Reading, oltre che da headliner in UK e USA, e dicono che il loro debut album sia stato influenzato proprio dall’attività dal vivo.

L’unica data italiana sarà a Milano:

DOMENICA 25 FEBBRAIO

MILANO – SANTERIA TOSCANA 31

www.santeria.milano.it/toscana-31

Viale Toscana, 31, 20136 MI

Biglietti: 25,00€ + d.p.

Prevendite disponibili su Ticketmaster e Ticketone dalle ore 10 di lunedì 13 novembre

foto in home fornita da Comcerto