Giorgio Canali, prosegue il tour di “Pericolo Giallo”

Dopo il concerto al Glue di Firenze, Giorgio Canali & Rossofuoco continuano il tour per portare sui palchi di tutta Italia i brani del nuovo album di inediti “Pericolo Giallo”, uscito per La Tempesta Dischi lo scorso 13 ottobre. “Pericolo Giallo” è il decimo LP della discografia ufficiale di Canali, il nono insieme ai Rossofuoco, e prosegue il percorso tracciato dal precedente “Venti” (2020).

09.11 | ROMA – Monk

11.11 | PESARO – Spazio Webo

17.11 | BERGAMO – Druso

02.12 | BRUXELLES – Piola – RossoSolo

16.12 | BOLOGNA – Locomotiv

06.01.24 | COLLE VAL D’ELSA (SI) – Bottega 26

16.02.24 | LIVORNO – The Cage

01.03.24 | MILANO – Arci Bellezza

“PERICOLO GIALLO” – IL DISCO

Parlando dell’album, Giorgio Canali dichiara: Pericolo Giallo nasce come risposta a chi vede e sente la resistenza come concetto meramente storico e non più come qualcosa che riguarda soprattutto etica e politica nel loro quotidiano.

Non c’è modo di trovarsi in studio ad improvvisare? Si fa come si è già fatto per “Venti”, ognuno, a casa sua, butta giù idee e spunti e li gira agli altri, poi le parole vengono da sole, che di roba da dire ce ne ho.

C’è anche qui, come è già successo in precedenza per altri album di Rossofuoco, un fil rouge che idealmente unisce i miei pensieri: il sole, in tutte le sue accezioni, positive o terrificanti.

Un album “solare” insomma… e mi scappa da ridere.

CREDITI ALBUM

Testi: Giorgio Canali

Musica: Giorgio Canali, Stewie Dalcol, Marco Greco, Luca Martelli ad eccezione de “La fine del mondo” di Aleph Viola.

Registrato tra marzo e aprile 2023

Mix, master: Giorgio Canali e Diego Piotto presso Art Music Studio di Bassano del Grappa

Formazione studio

Giorgio Canali: Chitarra, basso, tastiere e voce

Stewie Dalcol: Chitarra e tastiere

Marco Greco: Basso e chitarra

Luca Martelli: Batteria e cembalo

Luana Sallicandro: Basso sull’intro di “Morti per niente”

Aleph Viola: Chitarra e tastiere su “La fine del mondo”



Si ringraziano: Daniela Pedrini, Pietro Principato, Rosy Sarchi, Ernesto Galliano, Miriamo Cocchi, Stegano Morana, Silvia Dai Zotti, Marco Vettore e Gionata Pitti per il canto sul finale

Artwork e copertina: Martina Moretti



TRACKLIST

01 – C’era ancora il sole

02 – Un filo di fumo

03 – Morti per niente

04 – Solo stupida poesia

05 – Pericolo giallo

06 – Pulizie etiche

07 – Meteo in quattroquarti

08 – Quando si spegne il sole

09 – A occhi chiusi

10 – Come si sta (La guerra di Pierrot)

11 – Cosmetico

12 – La fine del mondo

BIOGRAFIA – GIORGIO CANALI (come da comunicato stampa):

Dalla fine degli anni 70′ inizia a frequentare la scena musicale romagnola, dal punk delle prime esperienze con Potemkin alla ricerca sonora e alle sperimentazioni elettro/elettroniche con Roberto Zoli e Politrio nel panorama in fermento della musica anarco/indipendente di quegli anni, impara ad avere a che fare con il lato tecnico della cosa. È infatti come tecnico del suono che arriva a collaborare con Litfiba verso la seconda metà degli anni ottanta. L’incontro con Gianni Maroccolo, bassista del gruppo fiorentino, segna l’inizio di una collaborazione che dura negli anni, dalle produzioni di Beau Geste, Timoria, CCCP, alla partecipazione come musicista ad “Epica Etica Etnica e Pathos”, ultimo album del gruppo emiliano e punto di partenza di tutti i successivi progetti assieme a Ferretti, Zamboni, Magnelli, Di Marco e lo stesso Maroccolo, ovvero CSI, PGR e POST CSI.

Pendolare instancabile fra Italia e Francia, parallelamente alla nascita e alla crescita dei CSI, vive per cinque anni l’avventura Noir Desir, in qualità di tecnico del suono live e studio della band transalpina maturando una sensibilità musicale che lo riporta alle origini del punk e del rock senza fronzoli.

Nel 1998 esce il suo primo album “Che fine ha fatto Lazlotoz” per Sonica, etichetta del Consorzio Produttori Indipendenti, una raccolta di canzoni inedite, metà in italiano e metà in francese, che vede la partecipazione di quasi tutti i suoi illustri amici italiani e d’oltralpe.

Nel 2002 è la volta del secondo album “Rossofuoco”, questa volta ci sono un po’ più di canzoni in italiano e un po’ meno di testi in francese, il titolo dell’album diventerà dal lavoro successivo il nome della band.

“Giorgio Canali & Rossofuoco” è, infatti, il titolo dell’album del 2004, pubblicato da La Tempesta Dischi, tutto in italiano come tutti quelli a venire, a cui fa seguito nel 2007 “Tutti contro tutti” dedicato a Federico Aldrovandi, il ragazzo appena diciottenne massacrato a manganellate e ucciso dalla polizia due anni prima a Ferrara.

Nel 2009 esce “Nostra signora della dinamite”. La pubblicazione del CD, che era già pronto l’anno prima, viene ritardata per la concomitanza con il tour di “Canzoni da spiaggia deturpata” di Le Luci Della Centrale Elettrica, album del 2008 prodotto da Giorgio, che accompagna Vasco Brondi per un centinaio di concerti.

Nel 2011 è la volta di “Rojo”, uscito sempre per La Tempesta Dischi.

Poi sono anni di concerti fino alla pubblicazione di “Perle per porci” nel 2016 per Woodworm, un album di cover di canzoni per lo più sconosciute, che sono una specie di antologia della storia musicale di Giorgio.

A questo seguono “Undici canzoni di merda con la pioggia dentro” (2018), “Venti” (2020) e “Pericolo Giallo” (2023) pubblicati tutti per La Tempesta Dischi.

Una nota a parte merita l’attività di Giorgio Canali produttore. Tanta energia, poesia, creatività ed anarchica bellezza non poteva non essere immessa nei suoni di molti di quelli che sono divenuti, nel tempo, alcuni dei migliori artisti del rock italiano. Le sue mani sono in alcuni dei migliori lavori di Verdena, Le luci della centrale elettrica, Bugo, Marlene Kuntz, Tre allegri ragazzi morti, The Zen Circus.

BREVE BIOGRAFIA – ROSSOFUOCO

GIORGIO CANALI: Chitarra e Voce

MARCO “TESTADIFUOCO” GRECO: Basso e Voce

Nell’organico della band dal vivo fino dalla prima tournée, dal secondo album sempre presente in studio come chitarrista e bassista, ha fatto parte di Macromeo e ha suonato la chitarra con Bugo nel tour di “Sguardo Contemporaneo”

LUCA MARTELLI: Batteria e Voce

Dal 2001 fa parte della band. Ha suonato con Atroci e Litfiba. Suona anche con Piero Pelù e Mezzosangue, RIDE GORILLA è il nome del suo progetto solista

STEWIE DALCOL: Chitarra e Voce

Nell’organico di rossofuoco dal 2009, colonna portante di Frigidaire Tango e di Vindicators, ha suonato con Radiofiera e Polito Ibanez. Quando c’è, si sente…

DISCOGRAFIA ESSENZIALE GIORGIO CANALI

Solista

1998 – CHE FINE HA FATTO LAZLOTÒZ

Con i Rossofuoco

2002 – ROSSOFUOCO

2004 – GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO

2007 – TUTTI CONTRO TUTTI

2009 – NOSTRA SIGNORA DELLA DINAMITE

2011 – ROJO

2016 – PERLE PER PORCI

2018 – UNDICI CANZONI DI MERDA CON LA PIOGGIA DENTRO

2020 – VENTI

2023 – PERICOLO GIALLO

